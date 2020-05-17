Бендтнер рассказал, сколько проиграл в покер. Сумма поражает

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал о своей любви к азартным играм. Форвард очень любит покер, по его словам, он потратил огромную сумму денег.

— С 19 лет я играл с профессионалами, — цитирует HLN Бендтнера. — Сложно сказать, что у меня беды с азартными играми. Для меня это просто развлечение с проблемами.

Однажды во время игры в Лондоне все пошло не так, но благо закончилось хорошо. С тех пор я перестал делать крупные ставки, я играю ради процесса.