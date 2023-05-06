Беллингем отказался от предложения «Манчестер Сити» на 15 миллионов евро в год

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем ради «Реала» отказался от более солидной зарплаты в «Манчестер Сити», сообщает Marca.

По данным источника, «Сити» предлагал 19-летнему игроку 15 миллионов евро в год чистыми по шестилетнему контракту, но футболист выбрал «Реал», несмотря на то, что предложение было ниже.

Ранее сообщалось, что отступные Беллингема в контракте с «Реалом» могут составить миллиард евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 39 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 120 миллионов евро. Контракт Беллингема с дортмундцами действует до конца июня 2025-го.