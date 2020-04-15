BeIN SPORTS составил топ-5 россиян в АПЛ. Аршавин не на первом месте

Портал beIN SPORTS составил рейтинг россиян, выступавших в чемпионате Англии. За время существования первенства таких было восемь человек. В топ-5 вошли: Юрий Жирков («Челси»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм»), Алексей Смертин («Челси», «Портсмут», «Чарльтон» «Фулхэм»), Андрей Аршавин («Арсенал»). На первом месте Андрей Канчельскис.

Канчельскис в составе «Манчестер Юнайтед» выиграл семь трофеев. На его счету 48 голов в 145 матчах. Затем он перешел в «Эвертон». В первом сезоне за команду из Ливерпуля россиянин забил 16 голов.