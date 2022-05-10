Мане хочет перейти в «Барселону». Нападающий считает, что в Испании вырастут его шансы на «Золотой мяч»

«Барселоне» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 30-летний сенегалец считает, что в Испании вырастут его шансы получить «Золотой мяч».

Отмечается, что нападающий готов перейти в «Барселону», полагая, что игра в каталонском клубе придаст больший вес его командным и индивидуальным достижениям.

В нынешнем сезоне Мане забил 21 мяч и отдал две результативные передачи в 47 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.