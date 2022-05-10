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Сегодня, 14:20

«Барселона» продаст Коутиньо в «Астон Виллу» за 20 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» продаст полузащитника Филиппа Коутиньо в «Астон Виллу», сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

По информации источника, каталонский клуб получит за 29-летнего бразильца 20 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселоне» достанутся 50 процентов от суммы перепродажи полузащитника.

Напомним, Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» 8 января 2018 года за 140 + 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах за «Астон Виллу», а также два гола в 16 встречах за «Барселону».

Источник: https://twitter.com/gerardromero/status/1523973409662652416
Филиппе Коутиньо
Футбол
ФК Астон Вилла
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Уотфорд – Брентфорд
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17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 2 : 1
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
19.05 21:45
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Манчестер Юнайтед

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П
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Мохамед Салах

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Ливерпуль

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И К Ж
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