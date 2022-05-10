«Барселона» продаст Коутиньо в «Астон Виллу» за 20 миллионов евро

«Барселона» продаст полузащитника Филиппа Коутиньо в «Астон Виллу», сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

По информации источника, каталонский клуб получит за 29-летнего бразильца 20 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселоне» достанутся 50 процентов от суммы перепродажи полузащитника.

Напомним, Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» 8 января 2018 года за 140 + 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах за «Астон Виллу», а также два гола в 16 встречах за «Барселону».