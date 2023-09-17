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Сегодня, 11:00

«Барселона» проявляет интерес к форварду «Ньюкасла» Исаку

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ньюкасла» Александера Исака, сообщает Fichajes.

По данным источника, главного тренера каталонцев Хави впечатлила игра 23-летнего футболиста и он хочет видеть его в своей команде. Однако «сороки», скорее всего, потребуют более 70 миллионов евро, если «Барселона» начнет переговоры.

Шведский футболист играет за «Ньюкасл» с 2022 года. В этом сезоне Исак провел 4 матча и забил 2 гола. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

Александер Исак
ФК Барселона
ФК Ньюкасл Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
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«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
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«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
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«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
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«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
9
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
11
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
12
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
15
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 1 : 0
17.09 16:00
Борнмут – Челси
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17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
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18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Одсонн Эдуар

Одсонн Эдуар

Кристал Пэлас

 4
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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