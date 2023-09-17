«Барселона» проявляет интерес к форварду «Ньюкасла» Исаку

«Барселона» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ньюкасла» Александера Исака, сообщает Fichajes.

По данным источника, главного тренера каталонцев Хави впечатлила игра 23-летнего футболиста и он хочет видеть его в своей команде. Однако «сороки», скорее всего, потребуют более 70 миллионов евро, если «Барселона» начнет переговоры.

Шведский футболист играет за «Ньюкасл» с 2022 года. В этом сезоне Исак провел 4 матча и забил 2 гола. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.