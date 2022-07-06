«Барселона» предложила за полузащитника «Лидса» Рафинью 50 миллионов евро

«Барселона» предложила за полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса 50 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, еще 10 миллионов евро за 25-летнего бразильца английский клуб может получить в качестве бонусов.

Отмечается, что «Лидс» не согласился на такую сумму.

При этом каталонский клуб продолжает контактировать со стороной полузащитника и настаивать на том, что она сделает все возможное ради перехода.

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.