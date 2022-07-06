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Сегодня, 18:48

Лингард интересен двум клубам из МЛС

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард интересен двум клубам из МЛС, сообщает ESPN.

По информации источника, североамериканские клубы готовы предложить 29-летнему англичанину «сногсшибательные» контракты.

Отмечается, что полузащитник вместе со своими представителями собирается посетить США и выслушать предложения.

При этом важнейшим фактором для Лингарда является гарантированное игровое время, потому что он надеется выступить за сборную Англи на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В прошедшем сезоне забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 21 матче за манкунианцев во всех турнирах. Полузащитник покинул клуб в качестве свободного агента по окончании сезона-2021/22.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4695325/jesse-lingard-approached-by-mls-clubs-for-ground-breaking-deals-sources?device=featurephone
Джесси Лингард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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