Лингард интересен двум клубам из МЛС

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард интересен двум клубам из МЛС, сообщает ESPN.

По информации источника, североамериканские клубы готовы предложить 29-летнему англичанину «сногсшибательные» контракты.

Отмечается, что полузащитник вместе со своими представителями собирается посетить США и выслушать предложения.

При этом важнейшим фактором для Лингарда является гарантированное игровое время, потому что он надеется выступить за сборную Англи на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В прошедшем сезоне забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 21 матче за манкунианцев во всех турнирах. Полузащитник покинул клуб в качестве свободного агента по окончании сезона-2021/22.