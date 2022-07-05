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«Барселона» не может договориться с «Челси» о сумме трансфера за Алонсо

Виктория Кравченко
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«Барселона» определила защитника «Челси» Маркоса Алонса как главную трансферную цель на лето 2022 года, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, сам футболист настаивает на своем переходе в каталонский клуб. Он просит «Челси» отпустить его в «Барселону».

Сообщалось, что футболист уже согласовал с «сине-гранатовыми» условия личного контракта, который будет рассчитан до 2025 года. Однако клубы не могут договориться о сумме трансфера. «Челси» просит 12-14 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Алонсо забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 46 матчах за «Челси».

Маркос Алонсо
ФК Барселона
ФК Челси
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