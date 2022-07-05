«Барселона» не может договориться с «Челси» о сумме трансфера за Алонсо

«Барселона» определила защитника «Челси» Маркоса Алонса как главную трансферную цель на лето 2022 года, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, сам футболист настаивает на своем переходе в каталонский клуб. Он просит «Челси» отпустить его в «Барселону».

Сообщалось, что футболист уже согласовал с «сине-гранатовыми» условия личного контракта, который будет рассчитан до 2025 года. Однако клубы не могут договориться о сумме трансфера. «Челси» просит 12-14 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Алонсо забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 46 матчах за «Челси».