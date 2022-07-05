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Сегодня, 11:10

«Ноттингем Форест» заплатит 15 миллионов евро за защитника «Майнца» Ниакате

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» согласовал покупку защитника «Майнца» Муссы Ниакате, сообщает Sky Sports.

По данным источника, трансфер обойдется английскому клубу в 15 миллионов евро без учета бонусов.

Ожидается, что сегодня 26-летний француз пройдет медицинское обследование, после чего отправится в Аликанте (Испания), где «Ноттингем Форест» проходит предсезонный сбор.

В сезоне-2021/22 Ниакате забил 4 гола в 33 матчах за «Майнц». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Источник: https://www.skysports.com/transfer-centre
Футбол
ФК Майнц
ФК Ноттингем Форест
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