«Ноттингем Форест» заплатит 15 миллионов евро за защитника «Майнца» Ниакате

«Ноттингем Форест» согласовал покупку защитника «Майнца» Муссы Ниакате, сообщает Sky Sports.

По данным источника, трансфер обойдется английскому клубу в 15 миллионов евро без учета бонусов.

Ожидается, что сегодня 26-летний француз пройдет медицинское обследование, после чего отправится в Аликанте (Испания), где «Ноттингем Форест» проходит предсезонный сбор.

В сезоне-2021/22 Ниакате забил 4 гола в 33 матчах за «Майнц». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.