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Сегодня, 13:46

Де Лигт согласился продолжить карьеру в «Баварии»

Виктория Кравченко
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«Бавария» близка к покупке защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта, сообщает Sport1.de. Футболист дал свое согласие на переход в мюнхенский клуб.

Сообщалось, что 22-летний футболист перейдет в команду, которая заплатит больше всего за его трансфер. «Челси» готов заплатить за игрока 80 миллионов евро, однако сам защитник предпочел бы продожить карьеру в мюнхенском клубе.

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Текущий контракт голландца рассчитан до лета 2024 года.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Ювентус
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