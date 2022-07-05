Де Лигт согласился продолжить карьеру в «Баварии»
«Бавария» близка к покупке защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта, сообщает Sport1.de. Футболист дал свое согласие на переход в мюнхенский клуб.
Сообщалось, что 22-летний футболист перейдет в команду, которая заплатит больше всего за его трансфер. «Челси» готов заплатить за игрока 80 миллионов евро, однако сам защитник предпочел бы продожить карьеру в мюнхенском клубе.
В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Текущий контракт голландца рассчитан до лета 2024 года.
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16
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|0
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|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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19
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|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
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|6.08
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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|6.08
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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