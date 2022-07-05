Де Лигт согласился продолжить карьеру в «Баварии»

«Бавария» близка к покупке защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта, сообщает Sport1.de. Футболист дал свое согласие на переход в мюнхенский клуб.

Сообщалось, что 22-летний футболист перейдет в команду, которая заплатит больше всего за его трансфер. «Челси» готов заплатить за игрока 80 миллионов евро, однако сам защитник предпочел бы продожить карьеру в мюнхенском клубе.