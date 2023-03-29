«Барселона» достигла соглашения с Гюндоганом, но трансфер может сорваться из-за ФФП

«Барселона» договорилась с капитаном и полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом о подписании его летом в качестве свободного агента, сообщает инсайдер Жерар Ромеро.

По информации источника, сине-гранатовые имеют проблемы с финансовым фейр-плей, клуб не может гарантировать Гюндогану то, что его трансфер будет зарегистрирован.

Каталонцы предлагают включить в соглашение с футболистом пункт, согласно которому тот сможет уйти в аренду, если «Барселоне» не удастся зарегистрировать его.

По информации источника, Гюндоган пока не принял такой пункт, и это ключевая деталь, которая отсутствует в соглашении.

В текущем сезоне 32-летний немец сыграл за «Манчестер Сити» 37 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.