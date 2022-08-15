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15 августа, 19:45

«Аякс» отказался продавать нападающего Антони в «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Аякс» отказался продавать в «Манчестер Юнайтед» нападающего Антони, сообщает De Telegraaf.

Бразилец был одной из главных трансферных целей «Юнайтед» после прихода на пост главного тренера Эрика тен Хага, но серьезного прогресса в переговорах по 22-летнему игроку по-прежнему нет.

«Юнайтед» был готов потратить на покупку Антони более 60 миллионов евро, однако «Аякс» не счел такое предложение привлекательным, запросив 80 миллионов.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне Антони сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.

ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
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