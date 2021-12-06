«Аякс» может арендовать Бергвайна у «Тоттенхема»

«Аякс» проявляет интерес к нападающему «Тоттенхема» Стевену Бергвайну, сообщает The Times.

Нидерландский клуб хочет арендовать 24-летнего форварда, который не входит в планы нынешнего главного тренера «шпор» Антонио Конте. делка может состояться в зимнее трансферное окно.

При этом «Аякс» готов рассматривать только вариант с арендой, поскольку у клуба есть финансовые проблемы.

В сезоне-2021/22 Бергвайн провел 9 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 1 результативная передача.