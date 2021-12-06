«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой» в третьем раунде Кубка Англии

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии. На этой стадии в борьбу вступают команды премьер-лиги.

Here is your official #EmiratesFACup third round draw! [1/4] pic.twitter.com/3UqCMdv0GH — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) December 6, 2021

Центральным матчем раунда станет игра «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». «Челси» примет «Честерфилд», а «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун». Еще одну пару из АПЛ образовали «Лестер» и «Уотфорд». «Эвертон» на выезде сыграет с «Халл Сити». «Тоттенхэм» примет «Моркам».

«Вулверхэмптон» примет «Шеффилд Юнайтед», а «Ньюкасл» — с «Кембридж Юнайтед». В еще одном противостоянии клубов АПЛ «Вест Хэм» сыграет с «Лидсом». «Норвич» в гостях сыграет с «Чарльтоном», а «Арсенал» — с «Ноттингем Форест».

Базовая дата матче — 8 января 2022 года. Точное расписание будет опубликовано позднее.