«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой» в третьем раунде Кубка Англии
Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии. На этой стадии в борьбу вступают команды премьер-лиги.
Here is your official #EmiratesFACup third round draw! [1/4] pic.twitter.com/3UqCMdv0GH— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) December 6, 2021
Центральным матчем раунда станет игра «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». «Челси» примет «Честерфилд», а «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун». Еще одну пару из АПЛ образовали «Лестер» и «Уотфорд». «Эвертон» на выезде сыграет с «Халл Сити». «Тоттенхэм» примет «Моркам».
[2/4] #EmiratesFACup pic.twitter.com/21x5Uq8QJm— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) December 6, 2021
«Вулверхэмптон» примет «Шеффилд Юнайтед», а «Ньюкасл» — с «Кембридж Юнайтед». В еще одном противостоянии клубов АПЛ «Вест Хэм» сыграет с «Лидсом». «Норвич» в гостях сыграет с «Чарльтоном», а «Арсенал» — с «Ноттингем Форест».
[3/4]#EmiratesFACup pic.twitter.com/h8FPeCry80— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) December 6, 2021
Базовая дата матче — 8 января 2022 года. Точное расписание будет опубликовано позднее.
[4/4]#EmiratesFACup pic.twitter.com/qlqfl0UgWB— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) December 6, 2021
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