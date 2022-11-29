Автор книги «Стрельцов» Уилсон: «Футболист, которого осудили за изнасилование, не найдет себе клуб в Англии и Западной Европе»

Знаменитый английский футбольный журналист и писатель Джонатан Уилсон, в конце прошлого года выпустивший художественную книгу об Эдуарде Стрельцове, в интервью «СЭ» рассказал о том, какие последствия подобная ситуация имела бы в современном футболе и в Англии.

— Сейчас невозможно себе представить, что профессиональный футболист может провести несколько лет в лагере, а потом выйти и два года подряд становиться лучшим игроком в очень сильной лиге, каким был тогда чемпионат СССР. Стрельцову это удалось.

— Сейчас это невозможно по двум причинам. При нынешних требованиях к физическим возможностям футболистов шесть-семь лет без регулярных тренировок просто не могут позволить тебе вернуться. Плюс в тюрьме или лагере ужасное качество пищи, тяжелая физическая работа, которая подрывает организм.

Плюс еще появился такой фактор, препятствующий возвращению, как общественная реакция. В Англии были две истории, отдаленно напоминающие стрельцовскую. Во-первых, «дело Адама Джонсона» (полузащитника, ставшего в составе «Манчестер Сити» чемпионом Англии и проведшего с 2010 по 2012 год 12 матчей за сборную Англии. — Прим. И. Р.). У него были отношения с 15-летней девочкой, и ему дали шесть лет за решеткой, из которых он отсидел три. Джонсон вышел, когда ему было, кажется, 28 лет (Уилсон запамятовал — 31. — Прим. И. Р.). Никто его не подписал. Все было кончено.

И было гораздо более сложное «дело Чеда Эванса». Нападающий из Уэльса играл за «Шеффилд Юнайтед». В один из вечеров (в 2011 году. — Прим. И.Р.) тусовался, выпивал. Один из его друзей нашел женщину, у них был секс. Он написал игроку: мол, я нашел девушку, подъезжай, она готова... Она написала заявление, обвинив его в изнасиловании и заявив, что была слишком пьяна, чтобы сопротивляться.

Изначально Эванса обвинили и осудили на пять лет. Он отправился в тюрьму и провел там определенное время (два года. — Прим. И.Р.), но его очередная апелляция была удовлетворена. Он вышел на свободу. Это создало сложную ситуацию. С одной стороны, обвинение было снято. С другой, неприятная история сама по себе была, и множество болельщиков считало, что он больше не должен выходить на поле. Другие возражали: если закон не нарушен, почему ему нельзя играть?

Многие клубы отказались подписывать с ним контракт. В конце концов он вернулся в «Шеффилд Юнайтед», но столкнулся с большой волной протестов и вскоре вынужден был уйти и оттуда. Все это было очень-очень тяжело. Ясно одно: если кого-то в английском футболе именно обвинили в изнасиловании, у него больше не будет шансов играть на профессиональном уровне в этой стране, а то и во всей Западной Европе.