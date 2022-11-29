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Сегодня, 17:50

Автор книги «Стрельцов» Уилсон: «Футболист, которого осудили за изнасилование, не найдет себе клуб в Англии и Западной Европе»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Знаменитый английский футбольный журналист и писатель Джонатан Уилсон, в конце прошлого года выпустивший художественную книгу об Эдуарде Стрельцове, в интервью «СЭ» рассказал о том, какие последствия подобная ситуация имела бы в современном футболе и в Англии.

— Сейчас невозможно себе представить, что профессиональный футболист может провести несколько лет в лагере, а потом выйти и два года подряд становиться лучшим игроком в очень сильной лиге, каким был тогда чемпионат СССР. Стрельцову это удалось.

— Сейчас это невозможно по двум причинам. При нынешних требованиях к физическим возможностям футболистов шесть-семь лет без регулярных тренировок просто не могут позволить тебе вернуться. Плюс в тюрьме или лагере ужасное качество пищи, тяжелая физическая работа, которая подрывает организм.

Плюс еще появился такой фактор, препятствующий возвращению, как общественная реакция. В Англии были две истории, отдаленно напоминающие стрельцовскую. Во-первых, «дело Адама Джонсона» (полузащитника, ставшего в составе «Манчестер Сити» чемпионом Англии и проведшего с 2010 по 2012 год 12 матчей за сборную Англии. — Прим. И. Р.). У него были отношения с 15-летней девочкой, и ему дали шесть лет за решеткой, из которых он отсидел три. Джонсон вышел, когда ему было, кажется, 28 лет (Уилсон запамятовал — 31. — Прим. И. Р.). Никто его не подписал. Все было кончено.

И было гораздо более сложное «дело Чеда Эванса». Нападающий из Уэльса играл за «Шеффилд Юнайтед». В один из вечеров (в 2011 году. — Прим. И.Р.) тусовался, выпивал. Один из его друзей нашел женщину, у них был секс. Он написал игроку: мол, я нашел девушку, подъезжай, она готова... Она написала заявление, обвинив его в изнасиловании и заявив, что была слишком пьяна, чтобы сопротивляться.

Изначально Эванса обвинили и осудили на пять лет. Он отправился в тюрьму и провел там определенное время (два года. — Прим. И.Р.), но его очередная апелляция была удовлетворена. Он вышел на свободу. Это создало сложную ситуацию. С одной стороны, обвинение было снято. С другой, неприятная история сама по себе была, и множество болельщиков считало, что он больше не должен выходить на поле. Другие возражали: если закон не нарушен, почему ему нельзя играть?

Многие клубы отказались подписывать с ним контракт. В конце концов он вернулся в «Шеффилд Юнайтед», но столкнулся с большой волной протестов и вскоре вынужден был уйти и оттуда. Все это было очень-очень тяжело. Ясно одно: если кого-то в английском футболе именно обвинили в изнасиловании, у него больше не будет шансов играть на профессиональном уровне в этой стране, а то и во всей Западной Европе.

Эрлин Холанн и&nbsp;Эдуард Стрельцов. Холанн напоминает Стрельцова, тактическая революция Маслова, ЧМ-2018 — лучший. Интервью о России знаменитого английского журналиста Джонатана Уилсона

Адам Джонсон
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Английский журналист и писатель Джонатан Уилсон сравнил Стрельцова и Холанна

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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