Автор книги «Стрельцов» Уилсон: «Футболист, которого осудили за изнасилование, не найдет себе клуб в Англии и Западной Европе»
Знаменитый английский футбольный журналист и писатель Джонатан Уилсон, в конце прошлого года выпустивший художественную книгу об Эдуарде Стрельцове, в интервью «СЭ» рассказал о том, какие последствия подобная ситуация имела бы в современном футболе и в Англии.
— Сейчас невозможно себе представить, что профессиональный футболист может провести несколько лет в лагере, а потом выйти и два года подряд становиться лучшим игроком в очень сильной лиге, каким был тогда чемпионат СССР. Стрельцову это удалось.
— Сейчас это невозможно по двум причинам. При нынешних требованиях к физическим возможностям футболистов шесть-семь лет без регулярных тренировок просто не могут позволить тебе вернуться. Плюс в тюрьме или лагере ужасное качество пищи, тяжелая физическая работа, которая подрывает организм.
Плюс еще появился такой фактор, препятствующий возвращению, как общественная реакция. В Англии были две истории, отдаленно напоминающие стрельцовскую. Во-первых, «дело Адама Джонсона» (полузащитника, ставшего в составе «Манчестер Сити» чемпионом Англии и проведшего с 2010 по 2012 год 12 матчей за сборную Англии. — Прим. И. Р.). У него были отношения с 15-летней девочкой, и ему дали шесть лет за решеткой, из которых он отсидел три. Джонсон вышел, когда ему было, кажется, 28 лет (Уилсон запамятовал — 31. — Прим. И. Р.). Никто его не подписал. Все было кончено.
И было гораздо более сложное «дело Чеда Эванса». Нападающий из Уэльса играл за «Шеффилд Юнайтед». В один из вечеров (в 2011 году. — Прим. И.Р.) тусовался, выпивал. Один из его друзей нашел женщину, у них был секс. Он написал игроку: мол, я нашел девушку, подъезжай, она готова... Она написала заявление, обвинив его в изнасиловании и заявив, что была слишком пьяна, чтобы сопротивляться.
Изначально Эванса обвинили и осудили на пять лет. Он отправился в тюрьму и провел там определенное время (два года. — Прим. И.Р.), но его очередная апелляция была удовлетворена. Он вышел на свободу. Это создало сложную ситуацию. С одной стороны, обвинение было снято. С другой, неприятная история сама по себе была, и множество болельщиков считало, что он больше не должен выходить на поле. Другие возражали: если закон не нарушен, почему ему нельзя играть?
Многие клубы отказались подписывать с ним контракт. В конце концов он вернулся в «Шеффилд Юнайтед», но столкнулся с большой волной протестов и вскоре вынужден был уйти и оттуда. Все это было очень-очень тяжело. Ясно одно: если кого-то в английском футболе именно обвинили в изнасиловании, у него больше не будет шансов играть на профессиональном уровне в этой стране, а то и во всей Западной Европе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|12
|1
|1
|33-11
|37
|
2
|Ман. Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|
3
|Ньюкасл
|15
|8
|6
|1
|29-11
|30
|
4
|Тоттенхэм
|15
|9
|2
|4
|31-21
|29
|
5
|МЮ
|14
|8
|2
|4
|20-20
|26
|
6
|Ливерпуль
|14
|6
|4
|4
|28-17
|22
|
7
|Брайтон
|14
|6
|3
|5
|23-19
|21
|
8
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17-17
|21
|
9
|Фулхэм
|15
|5
|4
|6
|24-26
|19
|
10
|Кр. Пэлас
|14
|5
|4
|5
|15-18
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|4
|7
|4
|23-25
|19
|
12
|Астон Вилла
|15
|5
|3
|7
|16-22
|18
|
13
|Лестер
|15
|5
|2
|8
|25-25
|17
|
14
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-32
|16
|
15
|Лидс
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|
16
|Эвертон
|15
|3
|5
|7
|11-17
|14
|
17
|Вест Хэм
|15
|4
|2
|9
|12-17
|14
|
18
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|13
|
19
|Саутгемптон
|15
|3
|3
|9
|13-27
|12
|
20
|Вулверхэмптон
|15
|2
|4
|9
|8-24
|10
|26.12
|15:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.12
|18:00
|
Лестер – Ньюкасл
|- : -
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Брайтон
|- : -
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|26.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|27.12
|20:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|27.12
|23:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|28.12
|23:00
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|12
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|10
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|3
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|14
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|12
|1
|2