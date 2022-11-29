Английский журналист и писатель Джонатан Уилсон сравнил Стрельцова и Холанна

Знаменитый английский футбольный журналист и писатель Джонатан Уилсон, в конце прошлого года выпустивший художественную книгу об Эдуарде Стрельцове, в интервью «СЭ» сравнил манеру игры молодого Стрельцова и норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

— Исходя из тех немногочисленных видеозаписей игр и эпизодов с его участием, которые остались, Стрельцов чем-то напоминает мне Эрлина Холанна. Причем к габаритам норвежца у него добавлялся блеск техники. А если нападающий — рослый и к тому же очень техничный и быстрый, как вы можете его остановить?

Может, тут во мне включается новелист, который слишком романтизирует историю. Но у меня рождается такой образ. Никто не мог ему сказать «нет» на поле. И никто не мог сказать ему «нет» за пределами поля. Однако девушка, встреча с которой стала для Эдуарда роковой, неожиданно произнесла это «нет», а он, не привыкший к такому, не смог это принять... Так было или нет — повторяю, никто никогда уже не узнает, — подчеркнул Уилсон.