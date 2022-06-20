«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу защитника «Хоффенхайма»

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Хоффенхайма» Давида Раума, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Переговоры уже начались, но до завершения сделки еще далеко. Сообщается, что стороны могут сойтись на 30-35 миллионах евро.

Ранее стало известно, что 24-летнего Раума также претендуют «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Боруссия» из Дортмунда.

В сезоне-2021/22 Раум провел 35 матчей, записав на свой счет три гола и 13 результативных передач.