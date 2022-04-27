Форвард «Аякса» Алле может последовать за тен Хагом в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аякса» Себастьен Алле может присоединиться к Эрику тен Хагу в «Манчестер Юнайтед».

По данным The Sun, 27-летний игрок может стать следующим дополнением к атаке английского клуба. Возможная стоимость форварда составляет 35 миллионов евро.

Как сообщает источник, «Манчестер Юнайтед» стремится заполнить пробелы, которые появятся после вероятного ухода Эдинсона Кавани и Джесси Лингарда, у которых в июне истекает срок аренды.

Контракт Алле с «Аяксом» рассчитан до лета 2025 года. Он выступает за клуб с января 2021 года.

В сезоне-2021/22 ивуарийский футболист забил 33 гола и отдал 9 результативных передач в 39 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 30 миллионов евро.