«Астон Вилла» объявила о трансфере Буэндиа

Полузащитник «Норвича» Эмилиано Буэндиа стал игроком «Астон Виллы», сообщается на официальном сайте команды.

Контракт 24-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В составе «Норвича» Буэндиа выступает с лета 2018 года, куда перешел из «Хетафе». В прошлом сезоне он провел в Чемпионшипе 39 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 17 голевых передач.