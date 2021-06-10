«Астон Вилла» объявила о трансфере Буэндиа
20:24
Полузащитник «Норвича» Эмилиано Буэндиа стал игроком «Астон Виллы», сообщается на официальном сайте команды.
Контракт 24-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В составе «Норвича» Буэндиа выступает с лета 2018 года, куда перешел из «Хетафе». В прошлом сезоне он провел в Чемпионшипе 39 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 17 голевых передач.
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