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Погба высказался о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»

19:16
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о своем будущем в клубе.

«По контракту у меня остался год. Все это знают. «Манчестер Юнайтед» пока ничего не предлагал мне.

Еще не говорил об этом с руководством и тренерами. По-прежнему остаюсь игроком «МЮ». Сейчас я думаю о Евро и сосредоточен только на турнире. У меня есть агент, который занимается подобными вопросами", — сказал Погба RMC Sport.

8 июня появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» собирается начать переговоры с Погба по новому контракту. Его соглашение истекает летом 2022 года.

В сезоне-2020/21 28-летний француз провел 26 матчей в чемпионате Англии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/euro/equipe-de-france-en-direct-les-bleus-attendent-emmanuel-macron_LN-202106100175.html

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