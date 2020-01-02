«Астон Вилла» хочет арендовать Батшуайи

«Астон Вилла» хочет взять в аренду нападающего «Челси» Миши Батшуайи, сообщает Sky Sports. Бирмингемский клуб ищет игрока на позицию форварда, так как опасается, что нападающий Уэсли Мораес из-за травмы может пропустить остаток нынешнего сезона.

26-летний Батшуайи в этом сезоне отыграл 19 матчей за «Челси», забив семь голов и сделав три голевые передачи. Однако бельгиец хочет получать больше игровой практики в преддверии Евро-2020.