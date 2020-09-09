«Астон Вилла» готова побить собственный трансферный рекорд, чтобы купить форварда «Брентфорда»

Форвард «Брентфорда» Олли Уоткинс близок к переходу в «Астон Виллу», сообщает Sky Sports.

На этой неделе футболист должен пройти медосмотр в Бирмингеме. «Львы» выиграли борьбу за игрока у нескольких клубов АПЛ.

«Вилла» заплатит за Уоткинса 28 миллионов фунтов стерлингов сразу и еще 5 миллионов — бонусами. В общей сложности, «львы» потратят на футболиста 33 миллиона. Это сделает Уоткинса самым дорогим игроком в истории клуба.

В прошлом сезоне 24-летний англичанин забил 26 мячей в чемпионшипе.