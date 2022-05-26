«Астон Вилла» договорилась о переходе защитника «Севильи» Диего Карлоса

«Астон Вилла» объявила о приобретении защитника «Севильи» Диего Карлоса.

Как сообщает пресс-служба клуба, в ближайшие несколько часов 29-летний игрок отправится в Англию для прохождения медицинского обследования и окончательного согласования личных условий. Также «Астон Вилла» не раскрыла сумму сделки.

По данным Sky Sports, трансфер обошелся клубу АПЛ в 26 миллионов фунтов, то есть 30,5 миллионов евро.

Защитник выступал за «Севилью» с 2019 года. В минувшем сезоне Карлос сыграл 45 матчей во всех турнирах и забил три гола.