Сделка по продаже «Челси» официально завершена

Сделка по продаже «Челси» официально завершена, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства Великобритании.

Российский бизнесмен Роман Абрамович больше не является владельцем лондонского клуба.

Ранее правление АПЛ одобрило продажу клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Также сделку одобрило правительство Великобритании.

Сообщалось, что в начале мая группа собственников во главе с Боэли, его компанией Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом договорилась о покупке «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов.

Лондонский клуб принадлежал российскому бизнесмену с 2003 года. 2 марта Абрамович объявил о намерении продать клуб. Правительство Великобритании 10 марта ввело против бизнесмена санкции, из-за которых продажа была приостановлена и могла состояться только по специальному разрешению правительства.