Артур Мело объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело сообщил, что покинет английский клуб по окончании этого сезона.

«Думаю, следующий сезон будет хорошим. Он станет решающим в моей карьере, я готовлюсь к этому, — цитирует Goal Мело. — Я с нетерпением жду возможности показать новую версию Артура. Надеюсь, у меня будет возможность попрощаться с «Ливерпулем», получив игровое время. Тварищи по команде, сотрудники клуба и болельщики были очень добры ко мне».

Артур Мело перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» на правах аренды летом 2022 года. Срок соглашения 26-летнего бразильца с английским клубом истекает в конце сезона-2022/23.

Из-за проблем со здоровьем полузащитник сыграл за «Ливерпуль» только в одном матче, проведя на поле 13 минут.