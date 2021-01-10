Артета сообщил, что Партей может вернуться на поле в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что полузащитник «канониров» Томас Партей может вернуться на поле в матче 18-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», запланированном на четверг.

«Томас много тренировался в последнее время, но ему все еще немного не хватает формы. Надеюсь, он вернется в состав уже в ближайший четверг. Мы посмотрим, как он проявит себя на тренировках. Сейчас он в хорошем состоянии», — цитирует Goal Артету.

Партей перешел в «Арсенал» из «Атлетико» за 50 миллионов евро в октябре 2020 года. 27-летний ганец провел 6 матчей в составе «канониров», с декабря футболист восстанавливается от травмы бедра.