Артета считает, что «Арсеналу» нужен еще один вратарь
16:23
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что в летнее трансферное окно клуб займется поисками нового голкипера.
Как сообщает Goal.com, испанскому тренеру мало одного Берндта Лено, и он не видит ему достойной конкуренции. Кроме немца, с основой работает лишь исландец Рунар Рунарссон, который не сыграл в АПЛ ни одного матча.
На данный момент «Арсенал» занимает 11-е место с 23 очками.
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