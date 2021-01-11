Артета считает, что «Арсеналу» нужен еще один вратарь

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что в летнее трансферное окно клуб займется поисками нового голкипера.

Как сообщает Goal.com, испанскому тренеру мало одного Берндта Лено, и он не видит ему достойной конкуренции. Кроме немца, с основой работает лишь исландец Рунар Рунарссон, который не сыграл в АПЛ ни одного матча.

На данный момент «Арсенал» занимает 11-е место с 23 очками.