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Артета считает, что «Арсеналу» нужен еще один вратарь

16:23
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что в летнее трансферное окно клуб займется поисками нового голкипера.

Как сообщает Goal.com, испанскому тренеру мало одного Берндта Лено, и он не видит ему достойной конкуренции. Кроме немца, с основой работает лишь исландец Рунар Рунарссон, который не сыграл в АПЛ ни одного матча.

На данный момент «Арсенал» занимает 11-е место с 23 очками.

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