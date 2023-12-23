Артета рассказал, какой из матчей против «Ливерпуля» ему запомнился больше всего

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал матч против «Ливерпуля», который ему запомнился больше всего.

«Мне запомнилась победа на «Энфилде» в 2012 году. Это было в последний раз, когда нам удалось обыграть «Ливерпуль» на их поле. Это был классный момент, который нам стоит повторить», — сказал Артета на предматчевой пресс-конференции.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию центральной игры 18-го тура АПЛ.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в своем активе 39 пунктов. «Ливерпуль» набрал 38 очков и располагается на второй позиции в турнирной таблице АПЛ.

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