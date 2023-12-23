Хет-трик Соланке принес «Борнмуту» победу над «Ноттингем Форест»
«Борнмут» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» в матче 18-го тура АПЛ — 3:2.
Хозяева играли в меньшинстве с 22-й минуты — две желтые карточки получил Вилли Боли.
Хет-триком за «Борнмут» отметился Доминик Соланке. Форвард забил на 50-й, 57-й и 90+3-й минутах. За «Ноттингем» отличились Энтони Эланга (46-я минута) и Крис Вуд (74-я).
«Борнмут» (22 очка) поднялся на 11-е место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (14) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|12
|3
|2
|35-15
|39
|
2
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
3
|Ливерпуль
|17
|11
|5
|1
|36-15
|38
|
4
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
5
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
6
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
7
|Ньюкасл
|18
|9
|2
|7
|36-22
|29
|
8
|МЮ
|18
|9
|1
|8
|18-23
|28
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Борнмут
|17
|6
|4
|7
|24-32
|22
|
12
|Фулхэм
|18
|6
|3
|9
|26-31
|21
|
13
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
14
|Вулверхэмптон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Эвертон
|18
|8
|2
|8
|23-22
|16
|
17
|Нот. Форест
|18
|3
|5
|10
|19-33
|14
|
18
|Лутон Таун
|17
|3
|3
|11
|18-32
|12
|
19
|Бернли
|18
|3
|2
|13
|18-36
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|18
|2
|3
|13
|13-44
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.12
|23:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|1 : 1
|22.12
|23:00
|
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
|1 : 1
|23.12
|00:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|23.12
|15:30
|
Вест Хэм – МЮ
|2 : 0
|23.12
|18:00
|
Фулхэм – Бернли
|0 : 2
|23.12
|18:00
|
Лутон Таун – Ньюкасл
|1 : 0
|23.12
|18:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|2 : 3
|23.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|2 : 1
|23.12
|20:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|24.12
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|11
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|11
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
Новости