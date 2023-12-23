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Сегодня, 20:02

Хет-трик Соланке принес «Борнмуту» победу над «Ноттингем Форест»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Доминик Соланке.
Фото Reuters

«Борнмут» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» в матче 18-го тура АПЛ — 3:2.

Хозяева играли в меньшинстве с 22-й минуты — две желтые карточки получил Вилли Боли.

Хет-триком за «Борнмут» отметился Доминик Соланке. Форвард забил на 50-й, 57-й и 90+3-й минутах. За «Ноттингем» отличились Энтони Эланга (46-я минута) и Крис Вуд (74-я).

«Борнмут» (22 очка) поднялся на 11-е место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (14) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
23 дек, 18:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:3
Борнмут

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Борнмут
ФК Ноттингем Форест
0
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Артета рассказал, какой из матчей против «Ливерпуля» ему запомнился больше всего
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
3
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 18 9 2 7 36-22 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Борнмут 17 6 4 7 24-32 22
12
 Фулхэм 18 6 3 9 26-31 21
13
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
14
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
17
 Нот. Форест 18 3 5 10 19-33 14
18
 Лутон Таун 17 3 3 11 18-32 12
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
Результаты / календарь
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21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 1 : 1
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 2 : 0
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 0 : 2
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 1 : 0
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 2 : 3
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 2 : 1
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
24.12 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 11
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 11
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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