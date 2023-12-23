Хет-трик Соланке принес «Борнмуту» победу над «Ноттингем Форест»

«Борнмут» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» в матче 18-го тура АПЛ — 3:2.

Хозяева играли в меньшинстве с 22-й минуты — две желтые карточки получил Вилли Боли.

Хет-триком за «Борнмут» отметился Доминик Соланке. Форвард забил на 50-й, 57-й и 90+3-й минутах. За «Ноттингем» отличились Энтони Эланга (46-я минута) и Крис Вуд (74-я).

«Борнмут» (22 очка) поднялся на 11-е место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (14) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.