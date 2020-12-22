Артета рассказал, что «Арсенал» уже определился с зимними и летними трансферами

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил о том, что команда определилась с трансферами на зиму и лето.

— Мы уже понимаем, чего хотим в январе и летом, — цитирует Артету Goal. — Иногда что-то можно осуществить, иногда — нет. Все зависит от большого количества факторов. Этим занимается Эду (технический директор «Арсенала». — Прим. «СЭ») , я сосредоточен на матчах. У нас сейчас и так немного сил, чтобы тратить на это время. Но мы точно знаем, что будем делать. Моей задачей в «Арсенале» является то, что я выжимаю максимум из состава, который есть. Планирование ближайших трансферных окон завершено.

После 14 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 баллов. Сегодня, 22 декабря, подопечные Артеты сыграют с «Манчестер Сити» в Кубке Лиги.