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Артета — о Хаверце: «Он топ, его уверенность растет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру Кая Хаверца после победы над «Брайтоном» (2:0) в матче 17-го тура АПЛ.

24-летний немец удвоил преимущество «канониров» в концовке. Он забил четвертый мяч за последние 7 матчей в «Арсенале».

«Снова Кай Хаверц? Он топ. Его уверенность растет. Он спокойнее себя чувствует, и вы это можете видеть. Его игра, интеллект, который он показывает на поле, агрессия, работоспособность — все это на высоте», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ничья после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Астон Вилла 17 12 2 3 37-21 38
3
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
8
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
9
 Брайтон 17 7 5 5 33-30 26
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 2 : 0
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 2 : 2
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 3 : 0
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 0 : 2
17.12 17:00
Арсенал – Брайтон
 2 : 0
17.12 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 1 : 2
17.12 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 3 : 0
17.12 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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