Артета — о Хаверце: «Он топ, его уверенность растет»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру Кая Хаверца после победы над «Брайтоном» (2:0) в матче 17-го тура АПЛ.

24-летний немец удвоил преимущество «канониров» в концовке. Он забил четвертый мяч за последние 7 матчей в «Арсенале».

«Снова Кай Хаверц? Он топ. Его уверенность растет. Он спокойнее себя чувствует, и вы это можете видеть. Его игра, интеллект, который он показывает на поле, агрессия, работоспособность — все это на высоте», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.