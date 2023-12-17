«Ливерпуль» не сумел обыграть «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ — 0:0.

Манкунианцы в концовке остались в меньшинстве — две желтые карточки за одну минуту получил Диогу Далот.

Мерсисайдцы с 38 очками занимают второе место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (28 очков) поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле примет «Арсенал», а «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Оба матча пройдут 23 декабря.