Артета получил поддержку от руководства «Арсенала»
10:48
Руководство «Арсенала» не планирует расставаться с главным тренером команды Микелем Артетой. Испанский специалист был заверен, что располагает всеобщей поддержкой, а также ему готовы выделить зимой средства на усиления составы, сообщает Daily Mail.
Зато в команде нет такого единства: большая часть игроком находится на стороне главного тренера, но есть и те, кто недоволен работой специалиста.
«Арсенал» расположился на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ после 14 туров.
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