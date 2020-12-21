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Артета получил поддержку от руководства «Арсенала»

10:48
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Руководство «Арсенала» не планирует расставаться с главным тренером команды Микелем Артетой. Испанский специалист был заверен, что располагает всеобщей поддержкой, а также ему готовы выделить зимой средства на усиления составы, сообщает Daily Mail.

Зато в команде нет такого единства: большая часть игроком находится на стороне главного тренера, но есть и те, кто недоволен работой специалиста.

«Арсенал» расположился на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ после 14 туров.

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