Артета переиграл Гвардьолу в полуфинале Кубка Англии. Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Сити»

«Арсенал» вышел в финал Кубка Англии. В полуфинале команда Микеля Артеты переиграла «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил по голу в каждом из таймов.

Соперник «Арсенала» определится в противостоянии «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч состоится 19 июля.

Кубок Англии

1/2 финала

«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 2:0 (1:0)

Голы: Обамеянг, 19 (1:0). Обамеянг, 71 (2:0).

«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз, Мустафи (Колашинац, 88), Бельерин, Тирни, Джака, Себальос (Холдинг, 88), Мэйтланд-Найлс, Ляказетт (Торрейра, 78), Обамеянг, Пепе (Уиллок, 72).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Менди, Гарсия, Сильва (Фернандинью, 87), Гюндоган (Эрнандес, 66), Де Брейне, Стерлинг, Махрез (Фоуден, 66), Габриэл Жезус.

Судья: Мосс (Англия).

18 июля. Лондон. Стадион «Уэмбли».