Артета ответил Тен Хагу на слова об отсутствии потерь в составе «Арсенала»

16 марта тен Хаг заявил, что лишь один раз в этом сезоне имел в распоряжении полный состав, тогда как игроки «Арсенала» доступны всегда.

«У нас травмы на протяжении всего сезона. Габриэль Жезус выбывал на четыре месяца, Алекс Зинченко — на два с половиной месяца, Парти — на полтора месяца, Нкетия — на полтора месяца. У нас было довольно много травм, но мы справились с этой ситуацией», — приводит слова Артеты Sky Sports.

После 27 туров «Арсенал» с 66 очками лидирует в АПЛ. «Канониры» на 5 баллов опережают «Манчестер Сити».