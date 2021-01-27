Артета оценил игру «Арсенала» против «Саутгемптона»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался доволен игрой команды в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (3:1).

— Думаю, что мы были хороши с самого начала, — цитирует BBC Артету. — Мы пропустили гол с углового, но сразу же ответили. Хорошо владели мячом, создали несколько отличных моментов и блестяще прессинговали. Это была сильная игра со стороны «Арсенала». Здесь тяжело побеждать. Нам еще многое предстоит сделать. Мы должны совершенствоваться, хорошо тренироваться перед следующим матчем.