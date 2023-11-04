Артета — о судействе в матче с «Ньюкаслом»: «Мне стыдно быть частью этого. Не тот уровень, чтобы называть эту лигу лучшей в мире»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1) в матче 11-го тура АПЛ.

«Я чувствую себя неловко, но я должен быть здесь и защищать клуб, потому что это абсолютный позор, что этот гол был засчитан. Это абсолютное безобразие. Почему это позор? Потому что это не гол. Это не гол по многим причинам.

Здесь слишком многое поставлено на карту. Мы прикладываем столько усилий, потому что очень тяжело конкурировать на этом уровне. Опять же, я чувствую себя неловко, прожив 20 лет в этой стране. Это далеко не тот уровень, чтобы назвать эту лигу лучшей в мире.

Они говорят, что у них на повторах нет ракурсов, чтобы доказать то или иное решение? Мне все равно, что они говорят. Я должен похвалить игроков. Все это не в их руках, не в их власти. Мне стыдно быть частью этого», – сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.

«Арсенал» потерпел первое поражение в текущем сезоне АПЛ. Команда Артеты с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице.