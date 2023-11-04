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4 ноября, 23:53

Артета — о судействе в матче с «Ньюкаслом»: «Мне стыдно быть частью этого. Не тот уровень, чтобы называть эту лигу лучшей в мире»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Микель Артета.
Фото AFP

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1) в матче 11-го тура АПЛ.

«Я чувствую себя неловко, но я должен быть здесь и защищать клуб, потому что это абсолютный позор, что этот гол был засчитан. Это абсолютное безобразие. Почему это позор? Потому что это не гол. Это не гол по многим причинам.

Здесь слишком многое поставлено на карту. Мы прикладываем столько усилий, потому что очень тяжело конкурировать на этом уровне. Опять же, я чувствую себя неловко, прожив 20 лет в этой стране. Это далеко не тот уровень, чтобы назвать эту лигу лучшей в мире.

Они говорят, что у них на повторах нет ракурсов, чтобы доказать то или иное решение? Мне все равно, что они говорят. Я должен похвалить игроков. Все это не в их руках, не в их власти. Мне стыдно быть частью этого», – сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.

«Арсенал» потерпел первое поражение в текущем сезоне АПЛ. Команда Артеты с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
Микель Артета
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Райя — о поражении от «Ньюкасла»: «Арсенал» очень, очень разочарован»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
3
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
4
 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5
 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
11
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
12
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
13
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
14
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
15
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
16
 Нот. Форест 10 2 4 4 10-15 10
17
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
18
 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
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4.11 15:30
Фулхэм – МЮ
 0 : 1
4.11 18:00
Брентфорд – Вест Хэм
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Бернли – Кр. Пэлас
 0 : 2
4.11 18:00
Эвертон – Брайтон
 1 : 1
4.11 18:00
Ман. Сити – Борнмут
 6 : 1
4.11 18:00
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
 2 : 1
4.11 20:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
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Нот. Форест – Астон Вилла
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Сон Хын Мин

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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

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Жереми Доку

Жереми Доку

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Кертис Джонс

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