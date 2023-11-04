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4 ноября, 23:42

Райя — о поражении от «Ньюкасла»: «Арсенал» очень, очень разочарован»

Вратарь «Арсенала» Райя считает, что гол «Ньюкасла» нельзя было засчитывать
Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Арсенала» Давид Райя прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:0) в матче 11-го тура АПЛ.

«Мы все расстроены. С моей точки зрения, я видел, что мяч вышел из игры. И, на мой взгляд, это был офсайд. Мы очень, очень разочарованы. «Арсенал» хорошо играл сегодня и заслуживал большего. Ничья была бы более справедливой, игра была очень равной. Все в раздевалке очень расстроены и явно злы», — приводит слова Райя ВВС.

«Арсенал» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше АПЛ. Лондонцы с 24 очками занимают третье место в турнирной таблице.

 
Полузащитник &laquo;Ньюкасла&raquo; Энтони Гордон празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;. «Арсенал» опять проиграл! «Ньюкасл» забил один из самых спорных голов сезона

 

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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«Ньюкасл» нанес «Арсеналу» первое поражение в текущем сезоне АПЛ

Артета — о судействе в матче с «Ньюкаслом»: «Мне стыдно быть частью этого. Не тот уровень, чтобы называть эту лигу лучшей в мире»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
3
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
4
 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5
 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
11
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
12
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
13
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
14
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
15
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
16
 Нот. Форест 10 2 4 4 10-15 10
17
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
18
 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
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4.11 15:30
Фулхэм – МЮ
 0 : 1
4.11 18:00
Брентфорд – Вест Хэм
 3 : 2
4.11 18:00
Бернли – Кр. Пэлас
 0 : 2
4.11 18:00
Эвертон – Брайтон
 1 : 1
4.11 18:00
Ман. Сити – Борнмут
 6 : 1
4.11 18:00
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
 2 : 1
4.11 20:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
5.11 17:00
Нот. Форест – Астон Вилла
 - : -
5.11 19:30
Лутон Таун – Ливерпуль
 - : -
6.11 23:00
Тоттенхэм – Челси
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 10 1 4
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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