Артета может вызвать 17-летнего Патину в главную команду «Арсенала» после интереса к игроку со стороны «Барселоны»

Полузащитник молодежной команды «Арсенала» Чарли Патину может быть вызван в главную команду, сообщает Mirror.

По сведениям источника, главный тренер лондонцев Микель Артета намерен вызвать 17-летнего англичанина после сообщений о том, что игроком интересуется «Барселона».

Патину в возрасте 11 лет перешел в академию «Арсенала». В минувшем сезоне хавбек провел 14 матчей за молодежную команду, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.