Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета может вызвать 17-летнего Патину в главную команду «Арсенала» после интереса к игроку со стороны «Барселоны»

09:34
Теги:

Полузащитник молодежной команды «Арсенала» Чарли Патину может быть вызван в главную команду, сообщает Mirror.

По сведениям источника, главный тренер лондонцев Микель Артета намерен вызвать 17-летнего англичанина после сообщений о том, что игроком интересуется «Барселона».

Патину в возрасте 11 лет перешел в академию «Арсенала». В минувшем сезоне хавбек провел 14 матчей за молодежную команду, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Казахстанский тяжелоатлет Линдер умер на 26-м году жизни
«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
Главная тайна и трагедия советского спорта 60-х. Как убили гениальную конькобежку Ингу Артамонову
Руди Гарсия считает, что Месси, Мбаппе и Неймару не хватало владения мячом в матче с «Брюгге»
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд