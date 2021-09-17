Артета может вызвать 17-летнего Патину в главную команду «Арсенала» после интереса к игроку со стороны «Барселоны»
09:34
Полузащитник молодежной команды «Арсенала» Чарли Патину может быть вызван в главную команду, сообщает Mirror.
По сведениям источника, главный тренер лондонцев Микель Артета намерен вызвать 17-летнего англичанина после сообщений о том, что игроком интересуется «Барселона».
Патину в возрасте 11 лет перешел в академию «Арсенала». В минувшем сезоне хавбек провел 14 матчей за молодежную команду, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.
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