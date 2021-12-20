«Ньюкасл» интересуется защитником «Фулхэма» Адарабиойо

«Ньюкасл» заинтересован в защитнике «Фулхэма» Тосине Адарабиойо, сообщает The Times.

По информации источника, «Ньюкасл» заинтересован в его услугах, так как команде необходимо усилить линию обороны.

В текущем сезоне 24-летний англичанин провел за команду 19 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Фулхэмом» действует до 30 июня 2023 года.

Ранее появилась информация, что «Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Марселя» Бубакару Камара.