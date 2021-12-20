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«Ньюкасл» интересуется защитником «Фулхэма» Адарабиойо

11:20
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«Ньюкасл» заинтересован в защитнике «Фулхэма» Тосине Адарабиойо, сообщает The Times.

По информации источника, «Ньюкасл» заинтересован в его услугах, так как команде необходимо усилить линию обороны.

В текущем сезоне 24-летний англичанин провел за команду 19 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Фулхэмом» действует до 30 июня 2023 года.

Ранее появилась информация, что «Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Марселя» Бубакару Камара.

Дополнительная информация:

https://www.thetimes.co.uk/article/newcastle-united-january-transfer-news-boubacar-kamara-tosin-adarabioyo-xvjppqdkj

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Екатерина Савостина все материалы автора

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