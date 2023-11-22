«Арсенал» заинтересован в подписании 18-летнего защитника «Валенсии» Гасиоровски
«Арсенал» интересуется защитником «Валенсии» Яреком Гасиоровски, сообщает AS.
По данным источника, в действующем контракте 18-летнего игрока прописан пункт об отступных в размере 20 миллионов евро.
Защитник в текущем сезоне сыграл за «Валенсию» 3 матча в ла лиге и 1 в Кубке Испании. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Источник: AS
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|5
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|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
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|12
|3
|3
|6
|10-20
|12
|
16
|Борнмут
|12
|2
|3
|7
|11-27
|9
|
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|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
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|25.11
|15:30
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Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|25.11
|18:00
|
Бернли – Вест Хэм
|- : -
|25.11
|18:00
|
Лутон Таун – Кр. Пэлас
|- : -
|25.11
|18:00
|
Ньюкасл – Челси
|- : -
|25.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брайтон
|- : -
|25.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Борнмут
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|25.11
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|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|26.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|26.11
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|- : -
|27.11
|23:00
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|13
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|
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|7
|
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|
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|И
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|Ж
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Ливерпуль
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|1
|5
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Родри
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|10
|1
|4
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