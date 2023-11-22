«Арсенал» заинтересован в подписании 18-летнего защитника «Валенсии» Гасиоровски

«Арсенал» интересуется защитником «Валенсии» Яреком Гасиоровски, сообщает AS.

По данным источника, в действующем контракте 18-летнего игрока прописан пункт об отступных в размере 20 миллионов евро.

Защитник в текущем сезоне сыграл за «Валенсию» 3 матча в ла лиге и 1 в Кубке Испании. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.