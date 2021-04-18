«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Фулхэмом» на седьмой добавленной минуте
«Арсенал» в матче 32-го тура чемпионата Англии на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» со счетом 1:1.
Первыми забили гости — на 59-й минуте с пенальти отличился Джош Маджа.
Сравнял счет Эдвард Нкетиа на 90+7-й минуте встречи.
«Арсенал» занимает девятое место в таблице. «Фулхэм» — 18-й.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
32-й тур
«Арсенал» — «Фулхэм» — 1:1 (0:0)
Голы: Маджа, 59 — с пенальти (0:1). Нкетиа, 90+7 (1:1).
«Арсенал»: Райан, Бельерин (Партей, 68), Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Эль-Нени (Пепе, 68), Себальос, Смит-Роу, Сака, Ляказетт (Нкетиа, 70), Мартинелли.
«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лемина, Замбо Ангисса, Иван Кавалейру (Брайан, 84), Б.Рид, Маджа (Лофтус-Чик, 77), Лукман (Х.Рид, 69).
Предупреждения: Аннерсен, 50. Б.Рид, 61. Ареола, 89.
Судья: Поусон (Англия).
18 апреля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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