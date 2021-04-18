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«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Фулхэмом» на седьмой добавленной минуте

17:28
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«Арсенал» в матче 32-го тура чемпионата Англии на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» со счетом 1:1.

Первыми забили гости — на 59-й минуте с пенальти отличился Джош Маджа.

Сравнял счет Эдвард Нкетиа на 90+7-й минуте встречи.

«Арсенал» занимает девятое место в таблице. «Фулхэм» — 18-й.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

32-й тур

«Арсенал» — «Фулхэм» — 1:1 (0:0)

Голы: Маджа, 59 — с пенальти (0:1). Нкетиа, 90+7 (1:1).

«Арсенал»: Райан, Бельерин (Партей, 68), Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Эль-Нени (Пепе, 68), Себальос, Смит-Роу, Сака, Ляказетт (Нкетиа, 70), Мартинелли.

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лемина, Замбо Ангисса, Иван Кавалейру (Брайан, 84), Б.Рид, Маджа (Лофтус-Чик, 77), Лукман (Х.Рид, 69).

Предупреждения: Аннерсен, 50. Б.Рид, 61. Ареола, 89.

Судья: Поусон (Англия).

18 апреля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

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