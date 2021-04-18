Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

В сети появилось фото третьей формы «Арсенала» на следующий сезон

16:54
Третий комплект формы лондонского «Арсенала» на сезон-2021/2022. Фото www.footyheadlines.com
Третий комплект формы лондонского «Арсенала» на сезон-2021/2022. Фото www.footyheadlines.com
Теги:

На портале Footy Headlines появилось изображение третьей формы лондонского «Арсенала» на следующий сезон.

Третий комплект экипировки выполнен в темно-синем цвете. На форме будут изображены абстрактные узоры, напоминающие молнию. Техническим спонсором «Арсенала» является adidas.

Комплект вдохновлен формой «Голубая молния», в которой игроки лондонского клуба выступали в сезоне-1994/95.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд