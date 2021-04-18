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Дубль Гринвуда помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Бернли»

19:56
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» на своем поле в матче 32-го тура чемпионата Англии — 3:1.

В составе «красных дьяволов» дубль сделал Мэйсон Гринвуд, еще один мяч на счету Эдинсона Кавани. Единственный гол «Бернли» забил Джеймс Тарковски.

«Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 66 очками после 32 матчей. «Бернли» идет на 17-й строчке с 33 очками в 32 играх.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

32-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 3:1 (0:0)

Голы: Гринвуд, 48 (1:0). Тарковски, 50 (1:1). Гринвуд, 84 (2:1). Кавани, 90+3 (3:1).

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред (Кавани, 46), Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд (ван де Бек, 84), Гринвуд.

«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил (Родригес, 88), Вуд, Гвюдмундссон (Выдра, 88), Макнейл.

Предупреждения: Ван-Биссака, 26. Корк, 57. Тарковски, 89.

Судья: Мосс (Англия).

18 апреля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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