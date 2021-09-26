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«Арсенал» — «Тоттенхэм»: онлайн трансляция матча чемпионата Англии

17:00
«Арсенал» на своем поле примет «Тоттенхэм». Фото instagram.com/arsenal
«Арсенал» на своем поле примет «Тоттенхэм». Фото instagram.com/arsenal
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В воскресенье, 26 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Тоттенхэм». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами. Для «Арсенала» эта победа в дерби была первой с декабря 2018 года. «Канониры» неудачно стартовали в новом сезоне АПЛ и после 5 матчей занимают только 13-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» — 9-й и опережает соперника на 3 балла.

Следить за матчем «Арсенал» — «Тоттенхэм» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.

Арсенал — Тоттенхэм

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Сергей Ревенко все материалы автора

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