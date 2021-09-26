Рюдигер хочет получать по новому контракту с «Челси» 10 миллиона евро в год
15:58
Защитник Антонио Рюдигер может покинуть «Челси» летом, сообщает Marca. Игрок не собирается продлевать контракт с английским клубом, истекающий в 2022 году. В связи с этим представители футболиста приступили к поискам новой команды для него.
Интерес к немцу проявляет «Бавария», однако самому игроку интересен переход в «Реал».
Отмечается, что «Челси» предлагает Рюдигеру зарплату в 6,5 миллиона евро, однако футболист требует 10 млн.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 6 матчей в АПЛ, забив 1 мяч.
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