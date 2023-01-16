Вегхорст будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под 27-м номером

«Манчестер Юнайтед» объявил, что нападающий Ваут Вегхорст будет выступать за команду под 27-м номером.

«Красные дьяволы» арендовали 30-летнего нидерландца у «Бернли» до конца нынешнего сезона.

Первую часть сезона-2022/23 Вегхорст провел в аренде в «Бешикташе», за который забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Турции. Форвард присоединился к «МЮ» 14 января.