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«Арсенал» провел переговоры с отцом 17-летнего полузащитника «Фламенго»

09:57
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«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Фламенго» Рейниеру. Представители лондонского клуба встречались с отцом 17-летнего игрока и обсуждали возможный отъезд его сына в Англию, сообщает El Mundo Deportivo.

Рейниер дебютировал во взрослом футболе в этом году. Он провел за «Фламенго» 13 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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