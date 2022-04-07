«Арсенал» провел переговоры с агентом Дибала

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибала, утверждает Corriere dello Sport.

Руководство английского клуба уже провело предварительные переговоры с 28-летним аргентинцем.

Ранее стало известно, что Дибала покинет «Ювентус» по окончании сезона на правах свободного агента после истечения срока контракта.

В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.